Pulizia delle strade, nuovo piano a Benevento: scattano i divieti Nuove regole per lo spazzamento di Asia. Intervento sempre accessibile ai cittadini

Strade sporche? Dal prossimo 31 luglio i cittadini di Benevento, attraverso un link accessibile dal sito del Comune e da quello dell'Asia, potranno verificare date e fasce orarie previste per la pulizia. E' la principale novità che arriva con il nuovo piano di spazzamento manuale e meccanizzato presentato, questa mattina, dall'azienda.

Un intervento articolato chiarito in dettaglio dal responsabile dell'Area tecnica di Asia, Fernando Capone. Un passo avanti per migliorare la qualità del servizio, la pulizia delle strade, il decoro urbano e contribuire all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico.

“Il piano arriva per adempiere agli obiettivi disposti dal testo unico Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) – ha spiegato il direttore generale Donato Madaro – come garantire agli utenti certezza e facilità di accesso alle informazioni e alle condizioni di erogazione dei vati servizi. Così passiamo dal servizio attuale ad un servizio informatizzato”.

Si tratta di un progetto che intende innovare, potenziare e migliorare un servizio già attivo attraverso un controllo intelligente del territorio in ottica di smart city.

E alla base del piano si conta anche su un'azione congiunta degli assessorati comunali al verde e al traffico. “Per consentire operazioni efficaci al massimo – ha chiarito l'assessore al traffico Attilio Cappa – saranno istituiti una serie di divieti in modo da garantire piena operatività del servizio. Chiediamo dunque la collaborazione dei cittadini nel rispetto di questi nuovi dispositivi”.

Pulizia ma contemporaneamente anche cura del verde come dettagliato dall'assessore all'ambiente Alessandro Rosa “Allo spazzamento sarà associato anche un piano di tagli – spiega –. Divideremo la città in quattro quadranti, con macroaree formare da rioni, ognuno affidato ad una cooperativa che curerà lo sfalcio dell'erba di cordoli, marciapiedi, grandi e piccole aiuole, parchi giochi e scuole a ciclo continuo”.

Il sindaco Clemente Mastella ha messo in evidenza la bontà dell'operazione nell'ottica di una città più pulita e decorosa “Avanza l'attività dell'Asia per alzare la qualità della vita dei cittadini. Credo che siamo sulla strada giusta come dimostra anche questa novità. L'Asia cresce come dimostrano le ultime ceno assunzioni e sta diventando un fiore all'occhiello per la città”. Poi guarda oltre immaginando altri strumenti per la lotta agli inzivados “Ho chiesto all'amministratore Madaro di studiare la possibilità di utilizzare un drone per 'cogliere in flagrante' coloro che non si attengono a quanto prescritto, inquinando la città”.