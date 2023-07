Contrasto alla zoocriminalità, la Raab incontra l'amministrazione L'associazione ha stilato una serie di punti per garantire sostegno ai volontari

Ieri la RAAB (Rete Ambientalisti e Animalisti Beneventani), invitata a partecipare ad una commissione consiliare a palazzo Mosti, ha presentato una lista di buone pratiche per il contrasto alla zoo-criminalità e per il sostegno ai volontari che a Benevento si occupano degli animali cittadini.

Oltre ad aver ovviamente ribadito la necessità di una maggior efficienza di controllo e di coordinamento degli enti locali tra loro (Comune, Servizi Sociali, forze di polizia, cooperative sociali, istituzioni scolastiche) e tra le stesse ed il tribunale minorile, sono stati identificati 16 punti per andare incontro a vere e proprie emergenze locali. Mostrato il documento, alla presenza di consiglieri dimostratisi disponibili, ora tocca al consiglio comunale, agli assessorati competenti e alla volontà dell’amministrazione comunale, prenderne atto e decidere se e quanto soddisfare le richieste da parte del mondo del volontariato beneventano.

Ed ecco le richieste avanzate al Comune di Benevento