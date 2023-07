Scuolabus: ecco i costi del servizio a Benevento Abbonamenti mensili determinati per fasce di reddito. "Agevolazioni per famiglie con più figli"

La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato la delibera che determina le tariffe per il servizio di trasporto scolastico.

Per l'anno scolastico 2023-2024 le tariffe sono state così rideterminate su cinque scaglioni commisurati alle fasce di reddito:

per la fascia Isee fino a 5mila euro il costo mensile sarà di 25 euro;

da sopra i 5mila euro e fino a 8mila euro il costo mensile sarà di 30 euro;

da sopra gli 8mila euro e fino a 12mila euro il costo mensile di 35 euro;

da sopra i 12 mila euro e fino a 21mila euro il costo mensile sarà di 40 euro;

oltre i 21mila euro il costo mensile sarà di 45 euro.

"L'Esecutivo - spiega l'assessore alle Politiche scolastiche Serluca - ha varato un'agevolazione per le famiglie con due o più figli. In base a questa misura per i figli successivi al primo, il Comune coprirà il 30 per cento del costo mensile. Una copertura che sale al 50 per cento dal terzo figlio in poi. La copertura di questa misura è coperta dalle risorse assegnate per il potenziamento dei servizi sociali comunali", conclude Serluca.