Riaprono i giardini di Villa dei Papi Sabato la riapertura al pubblico

“I Giardini della Villa dei papi saranno riaperti al pubblico sabato, 29 luglio. Nella giornata di domani, venerdì 28 luglio il Servizio Forestazione della Provincia provvederà ad un ulteriore intervento di manutenzione ordinaria del verde, mentre proseguiranno anche nei prossimi giorni, in tutta sicurezza e nelle aree non frequentate dai visitatori, i lavori di messa in sicurezza, sistemazione e rifacimento della recinzione del parco per circa 750 metri lineari”. A comunicarlo il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, che “ha effettuato un sopralluogo nei Giardini accompagnato dal Dirigente al Settore Patrimoni, Salvatore Minicozzi”.

“I Giardini della Villa dei Papi – viene precisato dalla Rocca dei Rettori - erano stati chiusi il 19 maggio per motivi di sicurezza a causa della presenza di cinghiali. Da quel momento, richiesto ed ottenuto l’intervento della Regione Campania, erano state posizione nel parco delle trappole per la cattura degli ungulati. Queste trappole avevano dato altrove prova di quella efficacia che non si è tuttavia riscontrata presso i Giardini della Villa dei papi. Così mentre si procedeva nella messa in atto di misure per impedire l’ingresso degli ungulati dalle aree circostanti la Villa dei papi, anche con l’invito al proprietario di un intervento di bonifica, il Settore Patrimonio della Provincia aveva approvato una perizia di lavori, con un rilevante impegno di spesa, per rifare la recinzione del parco. In un primo momento tutto quanto fatto era sembrato sufficiente a garantire in sicurezza la riapertura al pubblico dei Giardini ed era stata infatti fissata la data dello 17 luglio, ma nuove tracce lasciate dai cinghiali avevano finito per sconsigliare tale provvedimento. Ora dopo ulteriori accertamenti e dopo un un ulteriore intervento di manutenzione, su favorevole parere del Dirigente del Settore Patrimonio, il Presidente Lombardi ha dato disposizioni affinché il parco della Villa riapra sabato prossimo”.