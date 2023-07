La proposta di Mastella: stadio Vigorito per i grandi concerti Benevento potrebbe essere tappa di grandi tour. Chiaramente con la massima cura per il manto erboso

"Mi piacerebbe utilizzare lo Stadio Vigorito anche per grandi eventi e concerti, come avviene in altre città. Chiaramente con la massima attenzione al manto erboso". È quanto annuncia il sindaco Clemente Mastella a margine della presentazione del festival Benevento Città Spettacolo. Una proposta per candidare la città ai grandi tour italiani.

"Un incentivo anche per l'economia cittadine che vive grandi sofferenze".