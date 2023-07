Campo Coni, ok all'appalto per la riqualificazione I lavori potranno cominciare entro la fine dell’estate

Aggiudicato l’appalto per la riqualificazione del campo di atletica Coni in via Duca d’Aosta di Benevento, i lavori potranno cominciare entro la fine dell’estate.

Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, che ha espresso la propria soddisfazione, dando atto dell’egregio lavoro portato avanti dal Dirigente del Settore Patrimonio ing. Salvatore Minicozzi, per un provvedimento che chiude una vicenda lunga e tormentata dal punto di vista amministrativo e finanziario.

Come ha sottolineato il Presidente Lombardi, la riqualificazione del “Campo Scuola” di via Duca D’Aosta, per oltre 800mila Euro ad una Impresa di Montefalcone Valfortore (BN), che ha concorso con altre tredici Ditte, consentirà di restituire alla Città capoluogo una struttura a servizio dello sport palestra e scenario di prestigiosi

risultati per tanti atleti ed i loro preparatori.

E’ da sottolineare, ha aggiunto Lombardi, il rilievo anche dal punto di vista sociale che assume il provvedimento per tutto il quartiere popolare del Rione Libertà.

La Provincia di Benevento decise di intervenire, acquisendolo al patrimonio dell’Ente, per la salvezza del “Campo Scuola” del Coni proprio per cogliere questi obiettivi strategici, ma ha potuto reperire le necessarie risorse finanziarie per attuarli soltanto con la partecipazione al “Bando Sport e Periferie” avviato dal Dipartimento

dello Sport della Presidenza del Consiglio.

Avendo ottenuto il via libera dal Dipartimento, il Presidente Lombardi ha sollecitato agli Uffici dell’Ente per l’adozione di tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi necessari all’inizio dei lavori.

Gli interventi in progetto consisteranno nella:

- riqualificazione del muro di cinta;

-riqualificazione completa della pavimentazione della pista di atletica leggera e delle aree destinate al salto in lungo, in alto ecc;

-realizzazione ex-novo dell’impianto di illuminazione notturna della pista di atletica leggera e dell’intera area sportiva del complesso;

-installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile;

-canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dalle griglie di raccolta del campo e dalle pluviali dell’edificio spogliatoio e servizi per il successivo stoccaggio e riuso.