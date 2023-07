Concerti di Mannarino e Tananai: ecco il dispositivo traffico Gli appuntamenti all'Arena Musa

E' stato varato dal Comune di Benevento il dispositivo traffico valido per i giorni 28 e 29 luglio, quando all'Arena Musa, nell'ambito del Bct Music Festival, si svolgeranno i concerti degli artisti Mannarino ( stasera, 28 luglio) e Tananai (domani, 29 luglio). Si dispone pertanto con apposita ordinanza:

l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 17,00 fino alla fine dei concerti, in contrada San Cumano dall'incrocio con contrada Cretarossa a quello con contrada Delle Monache; in contrada Cretarossa, agli incroci con via Dell'Esperanto e contrada Coluonni; in contrada Delle Monache, agli incroci con la Statale Appia, con contrada Piano Cappelle e con l'azienda Medical Center;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in contrada San Cumano, contrada Delle Monache e Cretarossa dalle ore 16,00 fino alla fine dei concerti.