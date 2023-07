Asl, guardia medica da via Minghetti a via Trieste e Trento Disposizione temporanea dal prossimo lunedì 31 luglio

Da lunedì prossimo, 31 luglio 2023, la sede Asl del Presidio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) sita in via Minghetti, verrà temporaneamente trasferita presso la struttura di via Trieste e Trento n.1, nei pressi della farmacia territoriale Asl. Si precisa, inoltre, che il numero telefonico, rimasto invariato, è il seguente 0824 363387.