Concerti allo Stadio, Vigorito: iniziativa da sostenere Il presidente di Confindustria e patron del Benevento Calcio appoggia l'idea lanciata da Mastella

“Concerti allo Stadio? Non si può che apprezzare, anzi è un'iniziativa da sostenere”. Al Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito piace la proposta del sindaco Mastella di ospitare grandi live nella struttura sportiva di Benevento.

“Credo che quando un'amministrazione ipotizza l'utilizzo di beni pubblici, che pesano sul bilancio solo per i loro costi e che portano pochi o nessun beneficio, sia sempre un'azione da valutare positivamente”. Il numero uno degli industriali sanniti sgombra il campo dalle polemiche che stanno infuocando l'estate in città e rimarca “E' importante rivitalizzare una struttura, non solo per lo scopo principale per cui è stata creata ma anche per portare la città in un circuito attuale come quello dei concerti che, con gli artisti giusti e nel modo giusto, non potrà che regalare beneficio all'intera comunità”.

Poi analizza “Non possiamo che apprezzare e sostenere l'iniziativa sia come presidente di Confindustria perchè rappresenta una fonte di sviluppo per la città, sia nelle vesti di cittadino onorario di una città che dovrebbe fare del turismo e dello spettacolo il centro dei propri interessi”.

E il patron dei giallorossi aggiunge “Come presidente del Benevento Calcio non esprimo alcuna riserva se non la raccomandazione che l'amministrazione utilizzi le persone giuste e i mezzi giusti affinché lo stadio non perda quello che, fino ad oggi, è stato volano nazionale per i risultati conseguiti: il calcio, che era ed è l'attività principale”.

E poi rilancia “Non sfuggirà all'amministrazione, in primis al sindaco Mastella che ha dimostrato grande sensibilità, che uno stadio ha bisogno di tante cose: dai collaudi, alle trasformazioni, dai lavori ai notevoli contributi di natura economica, strutturale e tecnica. Ma sono sicuro che per questo ci sarà una valutazione attenta e mi auguro che il Benevento Calcio, e chi lo rappresenta, sia chiamato a dare il proprio contributo in questo processo di modernizzazione dello stadio per rendere il più possibile coerenti le diverse attività ipotizzate”.