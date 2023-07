Dal vino alla fotografia: salotti sotto le stelle a Benevento In città appuntamenti culturali su diversi temi

Prosegue la collaborazione tra l’Archeoclub di Benevento e la Fagianella, con una proposta estiva, per quanti passeranno il mese di agosto in città. Gli incontri si svolgeranno all’aperto, di sera, per assaporare, in compagnia, qualche ora spensierata, in una cornice di verde e di stelle.

Si parte martedì 8 agosto, con un incontro tenuto da Maria Rosaria Marotti e Francesco Morante, sul tema del vino. Si parlerà soprattutto di quella cultura popolare, ricca di figure e di aneddoti, che popolava il mondo delle cantine, oggi totalmente scomparso. Sul tema “alcolico” un secondo incontro sarà tenuto, sempre da Marotti e Morante, il 17 agosto: ad essere esaminato sarà questa volta il mondo dei liquori e dei cocktail. Non bisogna infatti dimenticare che Benevento è famosa nel mondo soprattutto per un liquore, lo Strega, al centro anch’esso di una storia importante.

Partendo dal mondo delle streghe, al quale di recente l’Archeoclub ha dedicato un libro, ci sarà la proiezione del film “Cuore Selvaggio” di David Lynch. A presentarlo sarà il critico Michele Moccia, che spiegherà il sottile rapporto che lega questo film al mondo della streghe.

Un secondo film sarà proiettato il 23 agosto: “I racconti di Canterbury” di Pier Paolo Pasolini. Per questo film, il regista subì un processo, qui a Benevento, nel 1972, nel quale venne pienamente assolto. A presentarlo sarà il giudice Alfonso Bosco, al tempo componente il collegio giudicante di quel processo, e l’artista Alessandro Rillo, che lo scorso anno ha tenuto una significativa mostra, dedicata a Pier Paolo Pasolini, a Palazzo Paolo V.

Completa la breve rassegna un salotto culturale, lunedì 21 agosto, con la scrittrice Isabella Pedicini, che parlerà del suo ultimo libro dedicato al grande fotografo napoletano Mimmo Jodice. Sarà un viaggio nella fotografia d’autore, ma soprattutto nella biografia di uno dei maggiori artisti viventi presenti nella nostra regione.