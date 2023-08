Centraline per il monitoraggio campi elettromagnetici lungo pista ciclopedonale Contrada Pantano. Via libera della Provincia per l'installazione a Terna

“Finalmente dopo ben sette anni, la provincia di Benevento ha dato il benestare a Terna per poter usufruire dell'ex casello ferroviario km 103 situato sulla pista ciclopedonale "Paesaggi Sanniti" in località Pantano per installare una centralina per il monitoraggio dei campi elettromagnetici (CEM)”. A darne notizia è il comitato di Quartiere Pantano – San Vitale che aggiunge ringrazia la Provincia e spiega come “Il monitoraggio verrà effettuato ventiquattro ore su ventiquattro per una maggiore tranquillità di quanti fanno sport o semplici passeggiate lungo la pista ciclopenonale e per i residenti della zona”.

Il comitato ricorda inoltre che “entrambi i lati della pista sono attraversati da due cavidotti da 150 KV”.

Poi un appello al presidente Lombardi affinchè “si organizzi un incontro per poter esporre le varie problematiche esistenti nelle contrade” e un invito a Terna “affinchè continui ad effettuare la misurazione dei campi elettromagnetici (CEM) sull'elettrodotto 380 Kv Benevento II Foggia”.