Case popolari Capodimonte, venerdì la consegna dei 32 alloggi L'annuncio dell'amministrazione. Ancora da attendere per i restanti 20 alloggi sottotetto

"Venerdì 4 agosto avverrà la consegna, ai legittimi assegnatari, delle chiavi dei 32 alloggi al rione Capodimonte. La comunicazione è stata notificata, in via ufficiale, dall'Acer", è quanto annunciano in una nota il sindaco di Benevento Mastella e l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo.

"E' un traguardo di estrema importanza: abbiamo lavorato gomito a gomito con l'Acer per molti mesi, affrontato e superato tanti ostacoli di natura burocratica e finanziaria. Per questo ringraziamo il presidente David Lebro, il direttore Giuliano Palagi, i funzionari ed i tecnici Acer che hanno lavorato con efficacia garantendo all'Amministrazione la più ampia e leale collaborazione. Una cooperazione e una comunione d'intenti che ha visto anche un fattiva collaborazione di Enel che ringraziamo per aver velocizzato le indispensabili procedure di allaccio alla rete elettrica. Venerdì 32 famiglie vedranno riconosciuto un diritto inalienabile, quale quello all'abitare. Il definitivo coronamento di questo percorso avverrà con la consegna dei 20 alloggi sottotetto, per i quali si sta lavorando con eguale solerzia e che speriamo di poter consegnare in tempi brevi. Da venerdì tuttavia scriviamo una pagina importante dell'edilizia popolare in città ed è un risultato su cui auspichiamo tutti possano convenire con la serenità di giudizio che il tema impone", concludono il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo.