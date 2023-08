Edilizia scolastica, due provvedimenti della Provincia: ora la procedura di gara Per l'istituto "Medi" di San Bartolomeo in Galdo e l'Istituto agrario "Vetrone" di Benevento

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato, su proposta del dirigente Salvatore Minicozzi del Settore Edilizia Scolastica dell’Ente, due provvedimenti per lavori su due diversi edifici del patrimonio dell’Ente, e cioé: la progettazione definitiva dell’intervento di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, dell’edificio sede del Liceo Scientifico “Enrico Medi” di San Bartolomeo in Galdo dell’importo complessivo di € 5.336.000; il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "Mario Vetrone" di Benevento dell’importo complessivo di € 3.630.000.

Con questi atti del presidente Lombardi si può avviare la procedura per i bandi di gara per la realizzazione dei descritti interventi. Il presidente Lombardi comunica infine che il prossimo 11 agosto, come assicurato dal Settore Edilizia scolastica, saranno affidati all’Impresa assegnataria i lavori dell’importo di circa 150mila Euro per la manutenzione straordinaria, sistemazione e l’adeguamento della sede dell’Università degli Studi del Sannio di via Nicola Calandra di Benevento, che la Provincia ha di recente assunto in locazione, al fine di trasferirvi Aule di due Istituti della Secondaria Superiori che insistono oggi nella vicina piazza Risorgimento.