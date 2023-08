Dopo decenni a Benevento consegnate 32 case popolari. "Dopo anni emozione unica" L'emozione degli assegnatari. Tra loro chi per 10 anni ha dormito in una ex scuola: da oggi dignità

Eravamo abituati a vederli arrabbiati e delusi per colpa di burocrazia, Comune, Acer e istituzioni che fino a questa mattina non erano stati in grado di garantirgli una casa popolare. Un'abitazione dignitosa. Tra loro chi per almeno un decennio è stato costretto a vivere nelle aule di una ex scuola.

“Da oggi tutto cambia. Ecco, veda, questa per noi si chiama dignità” le parole, forse le più incisive di chi per la prima volta apre la porta del suo nuovo appartamento atteso da 17 anni.

Scene che arrivano dal quartire Capodimonte di Benevento dove, questa mattina, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo, sono state consegnate le chiavi ai legittimi assegnatari dei 32 nuovi alloggi.

“E' bello vedere i tecnici del gas e dell'Enel lavorare per le nostre utenze. Da ora in poi avremmo una casa, un contatore”. E' commossa l'assegnataria che non crede ai suoi occhi quando un dipendente del Comune pronuncia il suo cognome per consegnargli le chiavi della sua casa”.

“Si tratta – ha dichiarato il sindaco Mastella – di un evento storico poiché è dal 1985 che non si consegnavano alloggi nella città di Benevento. Per conseguire questo importante risultato abbiamo lavorato in maniera sinergica con l'Acer, affrontando numerosi ostacoli di natura burocratica e finanziaria. Di qui il mio sentito ringraziamento al presidente David Lebro, al direttore Giuliano Palagi, e ai funzionari e tecnici dell’Acer, senza il cui senso di abnegazione non si sarebbero potuti assegnare oggi questi alloggi. Speriamo – ha aggiunto Mastella - che nell’arco di un mese, un mese e mezzo si possano assegnare gli ulteriori 20 alloggi in fase di ultimazione e che nel PNRR si possano aprire spazi per la costruzione di nuovi alloggi che consentano di affrontare l’emergenza abitativa che, in questo momento, attanaglia Benevento al pari di tante altre città del nostro Paese”.

Grande soddisfazione è stata, infine, espressa anche dall’assessore alle Politiche abitative, Molly Chiusolo: “Il risultato odierno è frutto della grande coesione e fiducia che si è instaurata in questi mesi tra le istituzioni e i legittimi assegnatari degli alloggi. Del resto il compito delle istituzioni è proprio quello di essere vicini ai cittadini e ai loro bisogni. Di qui il nostro impegno per risolvere i problemi che via via si sono registrati in questi mesi. Impegno che non termina oggi poiché ora resta da fare un ultimo sforzo per consegnare anche gli altri 20 alloggi realizzati. Consentitemi, infine, di associarmi al sentito e doveroso ringraziamento al presidente David Lebro, al direttore Giuliano Palagi, e ai funzionari e tecnici dell’Acer che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato”.

Fieri del lavoro svolto i sindacati Sunia e Sicet che hanno voluto ringraziare anche tutti coloro (Lap Asilo 31 in particolare) che negli anni hanno seguito la vertenza abitativa con tantissime mobilitazioni popolari.

Ora un'altra ventina di famiglie dovranno attendere, si spera poche settimane ancora, poi toccherà anche a loro e, finalmente, l'emergenza abitativa a Benevento potrà sembrare solo un brutto ricordo.