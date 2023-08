Per affrontare le calamità naturali. Esercitazione dei radioamatori nel Sannio Domani sera a San Martino Sannita dove il Comune ha messo adisposizione i locali per l'associazione

Domani, 5 agosto 2023 dalle 19 alle 23.00 a San Martino Sannita, si svolgerà, a cura della Sezione dell’Associazione Italiana Radioamatori Benevento, una dimostrazione operativa di collegamenti radio a lunga distanza.

Verrà installata una postazione radio che opera in Onde Corte su bande autorizzate dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze, gestita da radioamatori soci dell’Associazione

Lo scopo di questa dimostrazione è quella di far conoscere a tutti coloro che parteciperanno e che saranno presenti, l’attività svolta dai radioamatori e le potenzialità che offre questo tipo di collegamento che, non utilizzando infrastrutture di terzi (linee cablate o ponti radio terrestri o satellitari), permette all’utente di comunicare con i propri mezzi (molto spesso autocostruiti) con altri radioamatori in tutto il mondo.

Questa specificità è il motivo per cui il “servizio di Radioamatore” sia una delle colonne portanti di supporto alla Protezione Civile in caso di calamità.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di San Martino Sannita che ha messo a disposizione della Sezione ARI Benevento alcuni locali dove è in corso l’allestimento della nuova sede del sodalizio, con lo scopo di creare un punto di aggregazione aperto agli appassionati e a chi voglia avvicinarsi al magico mondo della radio.