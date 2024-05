Benevento-Triestina, il gol di Ciciretti fa esplodere il Vigorito L'attaccante giallorosso ha messo a segno una rete di pregevole fattura

Non è cominciata nel migliore dei modi per il Benevento la sfida con la Triestina. I giallorossi sono passati in svantaggio dopo tre minuti, quando Malomo ha sbloccato il risultato in favore degli alabardati. A riequilibrare il punteggio ci ha pensato Ciciretti al 9’, con un gol di pregevole fattura che non ha lasciato scampo a Matosevic. Con un mancino dal limite, l’attaccante giallorosso ha dato alla sfera una traiettoria imprendibile per l’estremo difensore della Triestina. Il Vigorito è letteralmente esploso dopo la prodezza del numero 99 sannita.