Benevento-Triestina, gioia Perlingieri: arriva il primo gol tra i professionisti L'attaccante è andato a segno nel match dei play off

Serata da incorniciare per Perlingieri. L’attaccante giallorosso è rientrato tra i titolari nell’importante confronto dei play off tra Benevento e Triestina. Il giovane calciatore, classe 2005, ci ha messo sedici minuti per mettere a segno il primo gol tra i professionisti, portando il risultato sul 2-1 per la Strega. Una marcatura particolarmente attesa da parte di Perlingieri che figura da mesi in pianta stabile agli ordini di Auteri, dopo aver realizzato 26 reti nel campionato Primavera 2 con la maglia giallorossa.