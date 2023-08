Le janare trainano il turismo, grandi numeri per l'estate di Benevento Il museo Janua resta aperto anche nel periodo di Ferragosto

Visite guidate, attività, approfondimenti, laboratori, ha preso il via così l’estate 2023 di “Janua. Museo delle Streghe Benevento” che fino ad ora conta 750 visitatori curiosi di conoscere il simbolo della nostra città. Turisti da fuori regione e non, ma anche da tutto il mondo hanno affollato le sale del Museo sito in Palazzo Paolo V, grande soddisfazione da parte dello staff: “Siamo contenti, nel nostro piccolo, di essere un luogo attrattivo per i visitatori. Tra giugno e luglio abbiamo avuti anche turisti americani, spagnoli e francesi. Siamo davvero soddisfatti di tutto il lavoro profuso fino ad ora, anche se siamo costantemente all’opera tra studi, progetti e nuove proposte” spiega Maria Scarinzi di “Janua” che aggiunge “Tanti i curiosi che ci inondano di domande rispetto alla figura della Janara e chiaramente alle nostre tradizioni, anche se devo dire la soddisfazione più grande ci arriva sempre dalle scuole. Le bambine e i bambini sono una fonte inesauribile di fantasia e creatività”.

Si è chiuso con successo anche l’ultimo laboratorio estivo promosso da “Janua. Museo delle Streghe Benevento” che ha visto la partecipazione di 90 ragazze e ragazzi di Solopaca ad attività di antropologia educativa.

Il museo “Janua” intanto annuncia che dall’11 al 20 agosto sarà aperto tutti i giorni a partire dalle ore 10.00 del mattino, con ingressi previsti ogni ora fino alle 12.00. Il pomeriggio, dalle 17.00 alle 20.00 (ingressi ogni ora). E’ sempre consigliata la prenotazione in quanto si tratta di tour guidati.