Riparto fondi Fsc: "Ottima notizia per scalo merci Ponte Valentino" Il presidente Asi Barone: speriamo si sottoscrivano presto accordi Governo e Regioni

“La delibera del Cipess, proposta dal ministro Fitto, per il riparto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione è sicuramente una ottima notizia per il Mezzogiorno, per la Campania e per il Sannio dopo mesi di incertezze”. A dirlo è il portavoce nazionale della Ficei e presidente dell’Asi di Benevento, Luigi Barone. “Ora speriamo che si proceda velocemente con la sottoscrizione degli Accordi tra Governo e singola Regione o Provincia autonoma per la condivisione di un Piano per il finanziamento e l’attuazione dello sviluppo territoriale”, prosegue ancora il numero uno del consorzio Asi sannita. “Perché soltanto dopo i singoli accordi saranno assegnate le risorse con apposita delibera alle regioni”, aggiunge ancora Barone.

Il Cipess ha deliberato uno stanziamento di 32,4 miliardi di euro di risorse FSC sulla programmazione 2021/2027, con l’80% destinato alle regioni del Sud. Alla Campania sono stati assegnati 5.987.535.786,17 miliardi di euro netti. “Risorse che devono essere obbligatoriamente destinate a spese di investimento”, spiega ancora il presidente dell’Asi di Benevento che continua: “Questa delibera era molto attesa da tutti e per noi dell’Asi è oltremodo importante. Senza questa delibera non si poteva immaginare di finanziare lo scalo merci di Ponte Valentino, ora dopo gli accordi con le singole regioni saremo pronti per ottenere le risorse e avviare le procedure per appaltare i lavori di un’opera strategica per l’intero territorio. La Regione Campania con il presidente De Luca e il presidente della commissione Cascone ha sempre ribadito l’importanza dello scalo di Ponte Valentino, ora bisogna soltanto concludere l’iter burocratico del finanziamento e poi si passerà alla fase esecutiva. Sarà realizzato con poco meno di 40 milioni di euro uno scalo merci all’avanguardia con tutte le attrezzature e tecnologie utili alla movimentazione delle merci e una viabilità adeguata per la circolazione dei mezzi pesanti, senza tralasciare, ovviamente, gli spazi per la filiera agroalimentare”, conclude il presidente dell’Asi di Benevento.