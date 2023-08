Giornata mondiale della Gioventù, a Lisbona 100 giovani sanniti Domani si concluderà l'esperienza della XXXVII edizione

Si concluderà domani, 6 agosto a Lisbona la XXXVII edizione della Gmg (Giornata mondiale della gioventù), l’incontro del Papa con i giovani di tutto il mondo che torna a svolgersi in Europa dopo l’esperienza a Panama nel 2019. Il tema scelto per questa Gmg, «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39), è un un’esortazione a vivere la chiamata di Gesù seguendo l’esempio di sua madre. In totale sono circa 65 mila i giovani italiani arrivati nella capitale portoghese: tra questi 100 sono dell’Arcidiocesi di Benevento guidati don Antonio Malfi, direttore della pastorale giovanile partiti da Benevento e salutati dall'arcivescovo Felice Accrocca il giorno dell apartenza.