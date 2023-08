Maltempo a Benevento il sindaco ordina chiusura per villa, parchi e cimitero Previsto vento forte fino alle 20 di domani, domenica

Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto, dalle 20 di oggi 5 agosto alla stessa ora di domani, domenica 6 agosto, la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale, all’interno del quale resteranno garantite, tuttavia, le attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e quelle improrogabili di operatività interna.

Il provvedimento sindacale è motivato dal bollettino previsionale delle condizioni meteo della Regione Campania diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione civile, secondo cui sono previsti forti venti, dalle 20 di oggi 5 agosto alle 20 di domani 6 agosto, soprattutto dalla tarda mattinata di domenica 6 agosto.

Il sindaco di Benevento invita, altresì, tutta la popolazione ad attenersi a regole comportamentali di prudenza e cautela e in particolare: a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.