La fuga dei medici dal Rummo, la denuncia: una "catastrofe sociale" Torna sul tema il comitato di azione sociale di Benevento

Torna a denunciare “la grande fuga dei medici” dall'ospedale Rummo di Benevento il Comitato di Azione Sociale di Benevento.

In una nota a firma del presidente Giovanni Viscione denuncia “Ormai siamo di fronte ad una inarrestabile diaspora di medici dal nosocomio in oggetto. E’ un bollettino di guerra, l’ultimo ha registrato le dimissioni di ben sette dirigenti medici, per rimanere in tema siamo in presenza a un paziente con tracciato piatto. A subire questo nefasto terremoto sanitario sono le classi più indigenti che possono rivolgersi solo al servizio sanitario pubblico che attualmente è fagocitato da una marcata entropia”.

Una situazione difficile che il Comitato considera una “catastrofe sociale”.