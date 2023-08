Area Snai Fortore, si lavora all'accordo con l'Università del Sannio Riunione della comunità montana del Fortore

Si è riunita nuovamente prima della pausa ferragostana la Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore, presieduta da Zaccaria Spina: con il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, anche il presidente del Consiglio generale Giacomo Falcone. La Giunta ha incontrato i responsabili dei settori strategici dell'ente Pietro Giallonardo (Agricoltura e Forestazione), Donato Agostinelli (Economico-Finanziario) e Luigi Castiello (Area Tecnica) per fare il punto su tutta una serie di vicende e attività che l’ente montano ha avviato e sta seguendo step by step. E’ stata in primis analizzata la situazione degli operai forestali e del personale interno. E’ stata poi formalizzata la richiesta di riperimetrazione dell’Area Interna del Fortore Beneventano in seguito all’integrazione dei due comuni annessi di recente, Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte, ma dovrebbe trattarsi di un mero allineamento territoriale. Si è inoltre provveduto a scrivere a tutti e 14 i comuni facenti parte della Comunità Montana, in merito alla possibilità di aderire all’assegnazione di un contributo per ciascuno di loro di circa 8.500 euro per realizzare iniziative e opere finanziate dall’ente stesso. Particolare attenzione è stata rivolta alle tempistiche con cui andranno a completamento le procedure di gara per l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature attraverso il finanziamento da 2 milioni di euro ricevuto dalla Regione Campania. E’ stata infine calendarizzata la ripresa delle attività per il mese di settembre e fissate le priorità: in testa a tutte c’è l’Area Snai Fortore per la quale si cercherà di accelerare per addivenire al più presto ad un accordo collaborativo con l’UniSannio.