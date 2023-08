Ristoro dei danni ai vigneti per avversità atmosferiche o calamità naturali Il Comune di Benevento provvederà ad inviare le segnalazioni alla Regione Campania

L’assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, rende noto che con delibera n° 175 del 4 agosto 2023 la Giunta comunale ha approvato lo schema di domanda per la segnalazioni dei danni da avversità atmosferiche o calamità naturali finalizzato ad individuare, controllare e quantificare i danni subiti sul territorio locale dall'elevata e persistente umidità, unitamente al ristagno di acqua nei vigneti, con diffusione di infezioni da peronospora, sia della famiglia peronosporacee sia della famiglia piziacee.

Gli interessati potranno compilare il modulo presente sul sito dell’Ente e farlo pervenire consegnandolo a mano presso Uffici AA. PP. o inviandolo a mezzo Pec all’indirizzo: suap@pec.comunebn.it

Sarà cura dell’Ente inviare le segnalazioni alla Regione Campania affinché vengano attivate le procedure finalizzate a richiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l'emissione del decreto di declaratoria per l'annualità 2023 della eccezionale avversità per le piogge del mese di maggio 2023, congiuntamente ai Comuni limitrofi, al fine di consentire agli aventi diritto, l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgs. n. 102 del 29/03/2004, ed alla dichiarazione di stato di calamità naturale, come previsto invece dall’art. 1 della legge regionale n. 55/1981.