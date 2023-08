Telesina: autovelox poco visibili e pericolosi "si intervenga" La denuncia del comitato "Sos 372 Benevento-Caianello", in particolare per il dispositivo a Paupisi

Dopo essersi “conquistata” la maglia nera secondo Assoutenti per i troppi autovelox in pochi chilometri nuova segnalazione per la Telesina. Si sono rivolti alle autorità competenti invitandole a verificare la situazione i componenti del comitato "Sos 372 Benevento-Caianello". “Numerosi automobilisti – si legge nella segnalazione a nome del presidente Giovanni Bonelli - ci hanno inviato una segnalazione in merito alla scarsissima visibilità degli autovelox installati lungo la statale 372. In particolar modo quello installato dal Comune di Paupisi, direzione Benevento, è totalmente oscurato dalla folta vegetazione” per poi ricordare che "nei giorni scorsi proprio in quel tratto di strada si è verificato un grave tamponamento, causato, verosimilmente, proprio dalla scarsa visibilità della predetta apparecchiatura”.

E ancora: “si evidenzia che nelle ore notturne gli stessi sono ancora meno visibili in quanto manca una idonea ed adeguata segnaletica luminosa per segnalare i dispositivi di rilevamento di velocità”.

E il Comitato prosegue evidenziando che ciò "disattende quanto disposto dall'artico 142 comma 6 bis del codice della strada e dunque si invitano gli organi preposti ad effettuare i dovuti controlli al fine di riscontrare quanto segnalato ed ordinare ai comuni di ripristinare la preventiva visibilità degli autovelox e della segnaletica verticale al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada”.