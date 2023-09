L'Asl di Benevento cambia volto: si moltiplicano le iniziative Eventi di promozione tra solidarietà e sicurezza

a Asl Benevento cambia volto: in occasione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria della facciata della sede di via Oderisio, è stata installata la nuova tabella Asl con il logo identificativo dell’Azienda sannita. L’intervento, che rientra in un più ampio Piano di Comunicazione aziendale, è rappresentativo dell’approccio che questo management ha impresso all’ASL. “Salute non è solo cura della malattia - queste le parole del Direttore Generale dell’ASL, Gennaro Volpe, che spiega l’importanza della promozione della Salute e dei processi di “umanizzazione”- riteniamo la comunicazione e l’educazione alla salute e alla solidarietà, pietre miliari dei nostri obiettivi operativi. Stiamo lavorando senza tregua su vari fronti: nuove strutture, processi innovativi, mezzi all’avanguardia e assunzioni di personale tecnico, sanitario e amministrativo. Stiamo cercando di ottenere il massimo dai finanziamenti regionali e dai progetti PNRR, per dare ai nostri territori risposte sempre più efficaci ai vari bisogni.”

In questi giorni varie importanti iniziative dell’Asl Bn a partire dall’adesione, con il supporto della Regione Campania, alla Giornata mondiale dei donatori di midollo e cellule emopoietiche e alla settimana di sensibilizzazione “Match it now!” In programma fino al 23 settembre.

“Siamo lieti di favorire e diffondere la cultura della ‘solidarietà’ - dice Volpe- con la promozione della donazione del midollo che interessa e coinvolge i giovani sempre pronti a sposare cause importanti. A loro ci rivolgiamo, perché siamo ancora lontani dai numeri necessari per garantire di trovare il donatore giusto - e quindi la cura - per tutti i pazienti che ne hanno necessità: in questo momento in Italia sono circa 1.700 i pazienti di ogni età, bambini inclusi, per i quali è attivata la ricerca di un donatore non consanguineo per un trapianto di midollo.”

Le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 35 anni possono iscriversi al registro donatori di midollo rivolgendosi allo "Sportello Amico Trapianti" e all’Urp dell’ ASL in via Oderisio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì, per informazioni e adesioni; oppure recandosi presso gli sportelli dedicati alla donazione di Organi e Tessuti, attivati nei Distretti Sanitari dell'ASL. È possibile anche effettuare l'adesione da casa tramite il Portale del Cittadino:www.aslbenevento.it oppure sul sito dedicato: www.sceglididonare.it.

Altra importante campagna promossa dall’Asl con Regione Campania è la “Giornata Nazionale della Sicurezza del Paziente” che sarà celebrata domenica, 17 settembre 2023, in coincidenza con la Giornata Mondiale della sicurezza dei pazienti, promossa dall’OMS. L’ASL per l’occasione ha realizzato iniziative, informative e promozionali sul tema “La Sicurezza della Terapia”.

“L’obiettivo che ci siamo proposti - dice Il DG, Gennaro Volpe - è quello di favorire una partecipazione attiva e consapevole del paziente nel processo di cura, tramite i propri medici di famiglia e gli specialisti, per il miglioramento della terapia, a favore dell’”umanizzazione” delle cure”. Per saperne di più bisogna consultare il Portale del Cittadino dell’Asl o chiedere informazioni all’Urp, in via Oderisio, al Servizio Prevenzione e Protezione in via XXIV Maggio o al proprio medico di famiglia.