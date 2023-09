"Per mia madre cure al top per eccellenza e umanità al Fatebenefratelli" Un cittadino spiega: "Un bagliore di luce nella sanità del territorio"

Un cittadino ringrazia il Fatebenefratelli e medici per le cure ricevute da un parente nel nosocomio sannita: "In un periodo di profonda crisi della sanità nella nostra provincia voglio fare un elogio alla professionalità e umanità che ho notato nel ricovero di mia madre, a causa di un grave malore presso l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Nel Pronto Soccorso l’ammalato è stato seguito e monitorato costantemente in un ambiente pulito e rassicurante. Ringrazio di ciò i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso ed in primis il Dottore Luca De Lipsis. Un encomio va poi al reparto di Medicina Generale guidato dal facente funzione Dottor Domenico Tresca, ai dottori Parrella e Tomaciello, alla Caposala ed a tutto il personale infermieristico e paramedico. Mia madre è stata seguita costantemente da tutti . Grazie di cuore per la grande disponibilità, gentilezza, ed innanzitutto, professionalità. Vedere un bagliore nella sanità non può che rassicurare noi cittadini, che sicuramente non viviamo con tranquillità il sopraggiungere di una malattia".