Città cardio-protetta, De Lipsis: ecco dove saranno posizionati defibrillatori Domenica 24 settembre evento in città con due sessioni dimostrative

“E’ ormai giunto a compimento, con l’approvazione in Giunta comunale del progetto e dello schema di protocollo d’intesa avvenuta stamane, il percorso di ‘Benevento città cardio-protetta, di cui il sindaco Clemente Mastella è stato primo promotore e sostenitore”. Così in una nota il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis.

“L’evento che lancerà il progetto è in programma domenica 24 settembre. Prevede una una fase dimostrativa in due sessioni: la mattina dalle ore 11.30 e il pomeriggio dalle ore 17.30. Si effettueranno delle dimostrazioni sulle manovre salvavita (Primo Soccorso) e precisamente, sulle manovre di anti-soffocamento e disostruzione prime vie aeree dell’adulto, del bambino e del lattante, manovre Blsd e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DEA), anche con video dimostrativi. Sarà anche effettuato un mass training aperto alla popolazione. Gli stand della Misericordia, del 118 e della Croce Rossa Italina (CRI) di Benevento, co-promotori dell’evento insieme al Comune di Benevento, saranno allocati in tre distinte postazioni: in piazza Castello, in Piazza Roma e nello spazio antistante Piazza Orsini (mentre in caso di meteo avverso, la dimostrazione avverrà negli spazi di palazzo Paolo V). A breve saranno posizionati in città defibrillatori semiautomatici (DAE) in alcune zone della città, individuate dal consigliere comunale con delega alle Contrade, Loredana Iannelli, ed in particolare: Zona Corso (installazione davanti la prefettura), Zona Capodimonte (installazione davanti la Chiesa San Giuseppe Moscati), Zona Rione Libertà (installazione davanti Auditorium spina verde), Zona Madonna della Salute (ex edificio scolastico), Zona San Vitale (ex edifico scolastico), Zona Masseria Olivola”.

“Il progetto mira ad abbattere i tempi di ‘intervento salvavita’ in caso di arresto cardiaco in luoghi pubblici, pertanto si mirerà a dotare questi quartieri cittadini, più distanti dalle strutture ospedaliere, di un dispositivo medicale facilmente reperibile da chi è formato a prestare il Primo Soccorso in caso di arresto cardiaco e al cui prelievo si attivi automaticamente la centrale operativa 118; mantenere in perfetto stato di funzionamento i defibrillatori nel tempo, attraverso un adeguato 'Programma di Assistenza e Manutenzione DAE'; attivare corsi di formazione BLSD (Basic life support defibrillation) e PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation) per incaricati di pubblico servizio, commercianti, liberi cittadini per sensibilizzare, dunque, la cittadinanza tutta verso le manovre di primo soccorso”, evidenzia De Lipsis.

“Il progetto si è potuto concretizzare grazie al certosino lavoro di tutti i consiglieri membri delle Commissioni Politiche Sociali e Sanità, presiedute dai presidenti Rosario Guerra e Luisa Petrone, dei funzionari del Gabinetto del Sindaco, diretti dal dirigente Gennaro Santamaria e della Segreteria Generale; alla gentile donazione alla città dei defibrillatori da parte di ordini e associazioni, quali Ordine Medici e degli Odontoiatri di Benevento, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Benevento (OPI), Federfarma, Club Rotary di Benevento, Club Lions Host di Benevento, Club Lions Traiano di Benevento e Centro Relax e Riabilitazione”.

“Vorrei poi citare e ringraziare tutti gli operatori sanitari che daranno il loro contributo nelle sessioni dimostrative: Francesco Albanese (CRI), Giovanni De Michele (Presidente CRI), Antonio Albanese (CRI), Emilia Massicovetere (CRI), Renato Cecere (CRI), Donato Rapuano (CRI), Angelo Iacoviello (Presidente Misericordia di Benevento), Saverio Cardillo (Misericordia di Benevento), Marco Colucciello (Misericordia di Benevento), Mario De Vita (Misericordia di Benevento), Francesco De Stasio (Misericordia di Benevento), Ciriaco Pedicini (Centrale Operativa 118), Luca Milano (Ordine Medici Benevento)”, conclude De Lipsis.