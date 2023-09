Sclerosi sistemica, open day al San Pio Il 26 settembre l'iniziativa per la campagna di sensibilizzazione nazionale

Martedí 26 settembre l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale sulla Sclerosi Sistemica. Si tratta di una malattia multiorgano particolarmente invalidante che colpisce prevalentemente il genere femminile e che comporta la necessità di cure e assistenza continua.

Presso gli ambulatori della Reumatologia al piano terra del Padiglione Rummo, saranno effettuate visite gratuite per coloro che presentano il Fenomeno di Raynaud o fenomeni vasospastici alle mani. Per prenotazioni chiamare lunedì 25 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0824 57204.

Da trent’anni GILS – Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia – e` attivo nel sostegno alla Ricerca e ai pazienti. Ogni anno, nella seconda metà di settembre ,GILS organizza la giornata del Ciclamino con l’obiettivo di fare prevenzione. Il ciclamino e` il fiore simbolo dell’Associazione e, da sempre, la Giornata del Ciclamino rappresenta un momento significativo della vita associativa.

Diagnosticare in tempo la malattia e` fondamentale e proprio per questo, in centri ospedalieri di eccellenza, saranno effettuate le capillaroscopie, un esame non invasivo ma fondamentale per intercettare i primi sintomi della malattia.

“L’attenzione alle malattie rare, è sempre alta. Il nostro obiettivo è intercettare bisogni e necessità dei pazienti e continuare a garantire elevati standard di cure. Conoscere significa prevenire.

Aderiamo a questa iniziativa di prevenzione, perché solo grazie alla diagnosi precoce i medici possono, in alcuni casi, limitare l’avanzare della malattia migliorando l’aspettativa e la qualità della vita dei pazienti” afferma il direttore Generale Maria Morgante.