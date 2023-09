Miasmi "No a malafede, quando avremo quadro chiaro nessuno sconto" Mercoledì alle 10 ancora una riunione sul tema

E' prevista per mercoledì, alle 10 a Palazzo Mosti, la seconda riunione del tavolo tecnico sui miasmi avvertiti in alcune aree della città.

"Attendiamo - evidenzia il sindaco Mastella- ulteriori, importanti riscontri dall'Arpac, con la quale siamo in costante contatto e che ha un Laboratorio di Olfattometria dinamica dal quale attendiamo risultati tecnico-scientifici attendibili.

È certo che il Comune sta esercitando senza lesinare sforzi il dovere di controllo. Chi non è in malafede o obnubilato dall'avversione politica, sa che occorre attendere le prove e accertare le responsabilità, prima di intervenire. Quando il quadro sarà chiaro, nessuno farà sconti a chicchessia. Nessun medico, se non è un irresponsabile, prescrive la terapia senza aver contezza di una diagnosi precisa", conclude il Sindaco.