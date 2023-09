"Pensando al nostro Cuore … non dimentichiamo la nostra Mente", il convegno ONLUS “Gli Amici del Cuore”. Prevenzione contro obesità, fumo, ipertensione e iperglicemia dannose

In occasione della XXIII Giornata Mondiale del Cuore si è tenuto a Guardia Sanframondi il convegno “Pensando al nostro Cuore … non dimentichiamo la nostra Mente” per conto della Associazione ONLUS “Gli Amici del Cuore” presieduta dal Cav. Carlo Labagnara.

Ospitati presso la Sala Consiliare del Municipio di Guardia ed alla presenza del Sindaco Raffaele Di Lonardo, i relatori dell’evento dottori Giovanni Pigna medico patologo clinico esperto per le Malattie Metaboliche, Gianluca Iannuzzi specialista cardiologo, Antonio Renna specialista neurologo ed Aureliano Ciervo ricercatore nutrizionista hanno esposto le nozioni necessarie a sensibilizzare la popolazione verso i fattori di rischio per le malattie cardio e cerebrovascolari, tradotte peraltro in pratica da questi stessi specialisti durante le Giornate dedicate alla Prevenzione svolte in paese ed a titolo gratuito aderendo alla “mission” del Direttivo.

La sintesi delle varie relazioni si è tradotta nel necessario controllo dei diversi fattori di rischio quali obesità, fumo, ipertensione, iperglicemia, dislipidemia non solo a protezione dal danno coronarico quanto anche a tutela dagli eventi ischemici cerebrali.

Folta la partecipazione dei guardiesi molto interessati al concetto di tale “prevenzione” quale potenziale efficace misura di controllo di condizioni che “sebbene per anni potrebbero decorrere in maniera asintomatica, se non riconosciute e trattate nelle modalità più efficaci dalla dieta alle terapie mediche, andranno a sfociare nel quadro ben più ampio dell’aterosclerosi” come sostenuto dai vari relatori.

“Guardiamoci dentro e facciamolo in modo critico” ha commentato in chiusura il dottor Pigna incrociando lo sguardo del Cav. Labagnara che con tono emozionato ha salutato la platea e ringraziato lo staff dei relatori.