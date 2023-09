Il confronto con la CGIL e rivoluzionarie innovazioni presso Il Fatebenefratelli Coretti e Taddeo: "Sinergia vincente per il miglioramento lavorativo e per i pazienti"

Positive innovazioni caratterizzano questa fase di cambiamenti in atto all’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. “Sicuramente – spiegano Il Rsa Cgil Antonio Coretti e il coordinatore sanità Cgil, Pompeo Taddeo - anche in virtù dell’impulso costruttivo che la FP CGIL ha saputo costruire negli anni, assieme al Management Aziendale con cui non è mai mancato il confronto costante, a tratti anche critico e serrato, ma sempre votato al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici e, naturalmente, dell’ Ospedale e di coloro che ne usufruiscono. Così – spiegano i due sindacalisti - oggi registriamo con soddisfazione la raccolta di quei risultati per i quali non abbiamo smesso, nemmeno un solo giorno, di combattere la nostra battaglia sindacale. Dunque la prima grande novità è quella che vede gli Operatori Socio Sanitari entrare finalmente in servizio presso i reparti, ad oggi popolati esclusivamente da personale infermieristico ed ausiliario, così da incrementare i livelli quantitativi e qualitativi dell’ assistenza grazie ad una figura divenuta essenziale negli ultimi due decenni, come quella degli OSS. Una nuova cooperativa subentrerà a quella attuale, ed in questa fase di passaggio di cantiere siamo presenti più che mai per garantire un miglioramento delle condizioni lavorative e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte, riscontrando una buona disponibilità tra le parti, in una trattativa che ha visto la FP CGIL avanzare diverse proposte sindacali. Infine - conclude la Cgil -, ma non ultimo per importanza, l’ arrivo di un nuovo primario presso l’ Unità Operativa complessa di Chirurgia Oncologica attesta l’ ingresso del Fatebenefratelli di Benevento nella rete Oncologica regionale unitamente alla Seconda Università e al Policlinico di Napoli, offrendo al territorio sannita un ulteriore servizio di estrema importanza, in questo momento storico che vede nuovamente la sanità un po' ovunque in sofferenza".