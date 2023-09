Domani in scena la rievocazione storica dei duelli giudiziari Appuntamento al Teatro Romano di Benevento per le domeniche al museo

Domani, al Teatro Romano di Benevento, l'associazione culturale Benevento Longobarda svolgerà una rievocazione storica dei duelli giudiziari, così come definiti nelle leggi dei Longobardi. Sarà l'occasione per scoprire un aspetto fondamentale per comprendere la società longobarda, che era incentrata sulla capacità di usare le armi, necessaria non solo per essere definito come "uomo libero", ma anche per potersi discolpare dalle accuse nei processi. Non è infatti un caso che il termine longobardo per indicare il processo, ossia "Urtail", avesse anche il significato di duello e sia stato tradotto in italiano con "Ordalia", che andrà successivamente ad indicare l'usanza medievale di sottoporsi al "giudizio di Dio" in occasione di accuse di qualsiasi tipo.

Dopo aver girato l'Italia per partecipare a decine di rievocazioni storiche su invito di Comuni ed altri enti di varie regioni, l'associazione Benevento Longobarda potrà esibirsi anche nella propria città, grazie alla disponibilità della direzione dell'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento.

La manifestazione coinciderà con le "domeniche al Museo", per cui è previsto l'ingresso libero per poter assistere alla rievocazione, che sarà un vero e proprio approfondimento di Storia Longobarda per tutti i cittadini, in particolare quelli che amano la propria città e sono orgogliosi che sia stata la capitale del più vasto ducato longobardo d'Italia.