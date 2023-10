Sangiuliano a Benevento per l'Hortus, sul tavolo anche le strategie future Si discuterà anche del rilancio nazionale per il tesoro egizio della città

"Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà a Benevento domani per inaugurare un simbolo di arte, di valorizzazione intelligente del patrimonio e di spesa rapida ed efficace delle risorse: l'Hortus Conclusus. E' un altro gioiello che restituiamo alla città". Cosìil sindaco di Benevento, Clemente Mastella, secondo cui "il ministro ha ragione quando afferma che la cultura va declinata in tutti i territori superando elitismi, anche territoriali". "Da quando sono sindaco - prosegue - ho lavorato sul brand della città per promuoverne l'immagine ma anche per recuperare luoghi che erano chiusi, dimenticati o comunque trascurati. Domani celebreremo la riapertura dell'Hortus e insieme la grandezza di un artista sannita di livello mondiale come Mimmo Paladino. Ma ragioneremo con il ministro anche delle strategie future: a cominciare dal tesoro Egizio che Benevento possiede e che merita un impulso e riconoscimenti di rilievo nazionale".