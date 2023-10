Festa dei nonni: elemento insostituibile Così l'arcivescovo Accrocca: importante ricordare anche il valore delle persone anziane

"I nonni sono ormai elemento insostituibile, lo sono sempre stati, oggi lo sono anche da un punto di vista economico: tante pensioni aiutano o fanno da ammortizzatori sociali”. L'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca in occasione della Festa dei nonni, celebrata oggi 2 ottobre, ribadisce la figura centrale di nonni e nonne, evidenziandone tratti fondamentali dal punto di vista sociale, come il supporto a genitori e nipoti anche nella gestione degli impegni quotidiani, ma non solo. Anche la tenerezza e le attenzioni riservate ai più piccoli.

Nonni e nonne: una presenza insostibuibile

“I nonni sono coloro che molte volte accompagnano i bambini a scuola, a catechismo, a fare sport. Sono una presenza insostituibile – spiega ancora monsignor Accrocca - perché rappresentano l'esperienza, ma anche la tenerezza, tante volte sono molto più permissivi con i nipoti di quanto lo siano stati con i figli. Sono questa presenza dolce, serena, come possiamo farne a meno. E credo sia importante in questa giornata ricordare anche il valore delle persone anziane, per quanto possibile farli vivere in un clima familiare”.