Sindrome genito-urinaria, a Benevento focus sulle nuove tecnologie Domani presso il centro Ditar Med Aesthetics di contrada Piano Cappelle

Le nuove tecnologie nel trattamento della sindrome genito-urinaria. E' il tema dell'evento organizzato dal centro Ditar Med Aesthetics di contrada Piano Cappelle a Benevento e in programma per domani, martedì 3 ottobre, alle 16. Con il patrocinio dell'Omceo (ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Benevento) il confronto vede la presenza di numerosi esperti. Il Coordinamento Scientifico sarà diretto dalla dottoressa Annachiara Tarantino e dal dottor Sandro Tarantino, specialisti in radiodiagnostica accompagnati dalla dottoressa Valentina Carlomagno, specialista in dermatologia e venereologia.

A confermare la multidisciplinarietà dell’evento, la presenza del dottor Maurizio Filippini, Responsabile Modulo Funzionale di Endoscopia Ginecologica presso l’Ospedale di Stato di San Marino, la dottoressa Liliana Lepore, specialista in ginecologia e ostetricia e il dottor Damiano Marasciuolo, Specialist Azienda Deka Lasers.

L’evento offre un’opportunità unica per approfondire questa importante tematica e il suo trattamento, grazie anche e soprattutto alla tecnologia di ultimissima generazione presente presso il centro.