Via dei mulini multe a raffica: la denuncia degli universitari Dopo la protesta di qualche giorno fa gli studenti di Benevento tornano a chiedere provvedimenti

“Centoventi euro è il costo da pagare questa mattina per venire a seguire le lezioni all'università”.

E' la denuncia via social dell'associazione universitaria Cusas Benevento che ha postato le immagini di questa mattina raccontando “I fortunati hanno pagato la sola multa, altri invece hanno anche sostenuto i costi della rimozione dell'auto.

A meno di 72h dalla nostra manifestazione, si palesano, ancora una volta ed in maniera tragica, le difficoltà che quotidianamente gli studenti incontrano mentre tentano di godere del loro diritto allo studio”.

Gli universitari tornano a ribadire le difficoltà che incontrano e quella dei parcheggi resta ancora centrale. Chiaramente si tratta di zone in cui la sosta non è consentita ma l'assenza di parcheggi nelle vicinanze “induce alle infrazioni”.

“L'anno scorso – si legge ancora - un residente del quartiere pensò di bucare le ruote a decine di auto degli studenti e le multe cadevano a pioggia, oggi, dopo una settimana dall'inizio dei corsi è avvenuta la rimozione della auto. Le lezioni questa mattina si sono tutte interrotte perché gli studenti sono usciti dalle aule di corsa.

È un anno che segnaliamo queste difficoltà all'Ateneo chiedendo risposte. Oggi i nostri perturbanti interrogativi sono i seguenti: perché quando si è scelto di allocare gran parte del "campus urbano" nell'area di Via dei Mulini nessuno si è reso conto che il quartiere non fosse raggiunto da mezzi pubblici? Perché nessuno ha pensato al fatto che l'area dovesse ospitare centinaia di studenti e vi è assenza totale di parcheggi? Perché nessuno è intervenuto, per un anno intero, difronte ai solleciti delle rappresentanze?

"È colpa dei ritardi del comune", ha asserito qualcuno. Noi invece abbiamo atteso che l'Ateneo mantenesse le sue promesse e che individuasse (un anno fa!) delle aree dedicate al parcheggio in Via dei Mulini.

La cruda realtà è che alle problematiche della comunità studentesca non pensa nessuno, il ruolo delle rappresentanze è quotidianamente svilito, e nessuna pianificazione edilizia o amministrativa si propone di dare centralità alle esigenze degli studenti.

€120 è il costo da pagare questa mattina per venire a seguire le lezioni all'università, per accedere al sapere, per provare a costruire per sé un futuro migliore”.