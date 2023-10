Un albero per la salute, domani la messa a dimora di tre piante al San Pio A Benevento l'iniziativa nell'ambito dell'impegno per il miglioramento dei percorsi assistenziali

L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha aderito al progetto nazionale ‘Un Albero per la Salute’.

L’iniziativa, realizzata dalla FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, in collaborazione con i Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità, prevede la donazione e la messa a dimora, negli Ospedali Italiani, di giovani alberi.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” realizzato dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Nella giornata di domani, 4 ottobre, alle ore 11.30, presso la sala Convegni del Padiglione “Santa Maria delle Grazie”, ci sarà la presentazione dell’iniziativa. Sono previsti gli interventi del Direttore Generale della AORN San Pio, dott.ssa Maria Morgante, del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Col. Enrico Calandro. Successivamente, nello spazio antistante il Padiglione Santa Teresa, verranno messi a dimora tre giovani alberi e la cerimonia si concluderà con la benedizione dell’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca.

La FADOI, come da suo Statuto, ha tra gli scopi istituzionali il miglioramento e la definizione dei percorsi assistenziali e la programmazione di iniziative di educazione sanitaria. In quest’ottica, la FADOI ritiene fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza dell’approccio olistico “One Health” secondo il quale la salute delle persone e la salute dell’ecosistema sono legate indissolubilmente e si influenzano reciprocamente.

Ogni pianta potrà essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino e sarà possibile seguirne la crescita tramite un sito web, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica (CO2).

La messa a dimora degli alberi donati dai Carabinieri Raggruppamento Biodiversità sarà effettuata anche presso l’Ospedale “Fatebenefratelli Isola Tiberina” di Roma, che è l’ospedale di riferimento per l’inaugurazione del progetto, e in altri 30 Ospedali Italiani attraverso eventi dedicati che vedranno la presenza di medici Internisti FADOI ed esperti del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa nazionale, che vede insieme Ospedale e Comunità, perché per noi rappresenta un simbolo di rinascita e di speranza per il futuro”. La collaborazione tra le Istituzioni è sempre fondamentale e, un semplice gesto come la piantumazione di tre giovani alberi, serve a ricordarci del rispetto per l’ambiente e la natura.” - afferma il Direttore Generale AORN San Pio Maria Morgante.