Asl Benevento. Mercoledì 4 screening Oncologico e campagna vaccinale Domani a piazza San Modesto con il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe

In occasione del lancio del "tour" per la prevenzione dei tumori, promosso dall'ASL Benevento su tutto il territorio provinciale, e dell'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, si terrà una giornata speciale dedicata alla promozione e all'informazione rivolta ai cittadini e alla Stampa.

L'evento si svolgerà domani, mercoledì 4 ottobre alle ore 13:30, in Piazza San Modesto, a Benevento, presso il poliambulatorio mobile, dove saranno effettuati esami di screening oncologico e somministrazione dei vaccini antinfluenzali.

Il Direttore Generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, illustrerà l'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori e dell’adesione ai percorsi di screening attivi presso l’ASL. Inoltre, promuoverà la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, riconosciuta come lo strumento più efficace per ridurre il rischio di complicanze nelle persone più vulnerabili.

Le Autorità locali saranno presenti e parteciperanno attivamente all'evento, dimostrando il loro consueto appoggio e l’impegno per la salute della comunità locale. La Stampa è invitata a partecipare per raccogliere informazioni dettagliate e contribuire alla diffusione di queste iniziative di prevenzione per la salute pubblica.