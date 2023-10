Chiusura pronto soccorso pediatria al Rummo: il dg Morgante smentisce Il numero uno dell'ospedale di Benevento: il servizio resta attivo, nessuna chiusura

Il pronto soccorso di pediatria a rischio chiusura nelle ore notturne al Rummo di Benevento. Il direttore dell'ospedale San Pio, Maria Morgante, smentisce categoricamente l'allarme lanciato nelle ultime ore dal segretario della CISL Irpinia Sannio Massimo Imparato e spiega: assolutamente no, ci stiamo lavorando perchè purtroppo anche per la branca della pediatria c'è difficoltà a reperire personale. C'è qualche medico che è andato via ma ci stiamo già attivando per arginare la situazione. Assolutamente non sarà chiuso”.

Una dichiarazione a margine dell'iniziativa Un albero per la salute in collaborazione con l'arma dei carabinieri e gli Internisti ospedalieri che prevede la piantumazione di tre alberi del giardino dell'ospedale. Poi il dg sulle lunghe attese al pronto soccorso chiarisce “A fine mese abbiamo il concorso, la commissione si riunirà e in un paio di giorni ci saranno le valutazioni, quindi la graduatoria. Avremo così la possibilità di aumentare l'organico”.

Situazione analoga anche per la carenza di anestesisti per i quali è già bandito il concorso che si terrà a giorni “Centoundici le domande pervenute, siamo più che fiduciosi” chiosa Morgante.