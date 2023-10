Campagna vaccinale e prevenzione gratuita: doppio impegno per l'Asl sannita L'ambulatorio mobile in Piazza San Modesto poi si sposterà presso via dei Longobardi Rione Ferrovia

"L'Asl di Benevento gode di un ottimo stato di salute e sta lavorando per garantirlo anche a tutti gli utenti".

Parola del direttore generale Gennaro Volpe che, questa mattina, in occasione del via alla campagna vaccinale, con il truck in Piazza San Modesto, ha fatto il punto della situazione sull'azienda.

"Resta la difficoltà di reclutare personale medico ma sono già in atto i concorsi per l'emergenza, per gli igienisti e partirà anche quello per il reclutamento di psichiatri. Proseguono anche i lavori per la costruzione di nuove sedi e ci sono nuovi investimenti per le strutture e le apparecchiature sanitarie".

Torna anche sulla questione della riorganizzazione del 118 e della ambulanze senza medico a bordo e spiega: "Prendo atto delle richieste ma devo basarmi sui dati ministeriali che confermano la riuscita del progetto con ottimi valori in termini di tempo di arrivo dei mezzi sugli interventi".

Sulle case di comunità e i progetti del Pnrr rimarca: "Pochi giorni e si parte con l'Hospice di Cerreto Sannita, si tratta del nostro primo hospice che sarà dotato anche dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica nucleare, un fiore all'occhiello con i lavori che si concluderanno entro fine anno".

E sulla campagna vaccinale che prende il via oggi il dg spiega ancora: "È già possibile vaccinarsi presso l'Asl o i medici di medicina generale, sia con l'antinfluenzale che con il nuovo vaccino anti covid19, come pure il vaccino per l'herpes zoster e altri".

Doppio servizio offerto dall'Asl sannita che alla campagna vaccinale associa anche una nuova campagna di screening gratuiti dedicati alla prevenzione del tumore alla mammella, del tumore al collo dell'utero e al colon retto ed effettuabili sempre presso gli ambulatori mobili che fino al 7 ottobre rimarranno presso il Rione Libertà.

Il numero uno dell'Azienda sanitaria sannita rimarca l'importanza della prevenzione: "Partiamo da questo Rione per coinvolgere la popolazione, portando la salute a casa delle persone. Purtroppo i dati sono ancora molto bassi". E dal 7 al 14 ottobre l'ambulatorio mobile si trasferirà nei pressi del centro commerciale i Sanniti per proseguire nel suo impegno. Poi in giro per il Sannio in tre mesi intensi.

"Cercheremo - prosegue Volpe - di raggiungere tutti. Ricordiamo che si effettuano mammografie ed è possibile sottoporsi al pap test e ricevere il kit per effettuare il test del colon retto. C'è davvero da approfittarne".