Ict Capus, Mastella: "Ponte importante tra aziende e scuola" Così il primo cittadino dopo la presentazione dell'academy

"La scuola senza l'incontro con le aziende e con l'innovazione rischia di trascinarsi verso il futuro in maniera un po' stanca e non incisiva. Le aziende senza un legame forte con il sistema scolastico rischiano di diventare monadi senza legame con il territorio e il suo futuro. 'Ict Campus' è un ponte ideale tra questi due fondamentali poli del sistema, in nome della formazione professionale e dell'innovazione tecnologica". Così il sindaco Clemente Mastella nel corso dell'evento di presentazione dell'Istituto tecnico superiore (Ict).

Il Comune di Benevento è partner di questo progetto che mira a costruire sul territorio un polo di alta specializzazione con una Fondazione che realizza percorsi biennali post diploma (il primo percorso formativo per il biennio 2023-2025 è riferito alla Microservice e Cybersecurity specialist).

"Auspichiamo che questa nuova avventura sia feconda e contribuisca ad offrire sviluppo e possibilità occupazionali ai giovani del territorio", ha concluso Mastella.