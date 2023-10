Parcheggio studenti Unisannio, Sguera: "Immaginare convezione per Porta Rufina" L'esponente di Azione: auspicio l’avvio di una interlocuzione tra i vertici del Comune e l'Ateneo

“Dispiace leggere le parole di rabbia e di delusione degli studenti dell’UniSannio. E se da un lato è vero che il rispetto delle regole non ammette eccezioni, dall’altro è innegabile che sulla questione dei parcheggi per gli iscritti all’Ateneo beneventano occorre fare di più. Soprattutto perché la problematica è nota a tutti da tempo, ormai”. Così in una nota Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’ dopo l'intervento nei giorni scorsi delle associazioni studentesche.

“In attesa che si possa definire una volta e per tutte la vicenda relativa al parcheggio di Rampa San Barbato, auspicio allora l’avvio di una interlocuzione tra i vertici del Comune e dell’Università per l’utilizzo del parcheggio di Porta Rufina, struttura situata a distanza ‘accettabile’ dalla facoltà di via delle Puglie. Si potrebbe lavorare a una sorta di convenzione per gli iscritti dell’Unisannio, magari coinvolgendo gli altri soggetti coinvolti nella gestione del parcheggio”. “Sarebbe – conclude Sguera - un segnale di attenzione importante per gli studenti e rappresenterebbe un piccolo passo in avanti per dare concretezza al progetto di Benevento Città Universitaria. Slogan accattivante ma che andrebbe praticato oltre che predicato”.