Gal Taburno, Carmine Fusco eletto Presidente Il nostro primario obiettivo sarà quello di far emergere idee e sviluppare iniziative

“Ringrazio l’Assemblea dei soci per la fiducia che ha voluto riporre in me. Sono onorato di guidare il Gal Taburno e avverto tutta la responsabilità che questa carica comporta, ma sono certo che, insieme a tutta la squadra e alla struttura tecnica, sapremo fare tesoro dell’eredità ricevuta e faremo bene. Ringrazio quindi il Presidente uscente Raffaele Amore e tutto il CdA per il lavoro svolto in questi anni”.

Così Carmine Fusco, neoeletto presidente del Gal Taburno, un consorzio di tipo misto pubblico-privato (con soci sia pubblici che privati), che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale dell'area rurale che comprende i territori del taburno, delle colline beneventane e del fortore. “Il nostro primario obiettivo - continua Fusco - sarà quello di far emergere idee e sviluppare iniziative, raccogliendo le istanze territoriali e dialogando con tutti i principali attori pubblici e privati del comprensorio. Siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Ci sono tutti i presupposti per lavorare al meglio e per portare ai nostri territori altri risultati importanti”. Insieme a Fusco sono stati eletti anche i consiglieri Gerardo Dell’Orto, Libero Petraccaro, Rodolfo Simone, Domenico Iannotta, Pasquale Spitaletta e Antonio Coletta.