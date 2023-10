Quanto Benevento tiene ai suoi fiumi? Wwf organizza passeggiata lungo il Sabato Sabato 7 ottobre nell’ambito dell’evento “Urban Nature”

"Benevento non si cura della sua natura?". Con questo interrogativo l’Associazione WWF Sannio organizza una “camminata partecipata” lungo le rive del Sabato fino al rione Libertà e, a seguire, un confronto sulla situazione dei fiumi in città, nell’ambito dell’evento “Urban Nature” promosso dal WWF Italia che vede l’adesione di circa 150 iniziative in tutta Italia.

Mentre altrove le attività promosse riguardano aiuole, viali, parchi ed altre aree verdi tra i quartieri, nelle scuole o accanto agli ospedali, a Benevento si è ritenuto di richiamare l’attenzione sulle fasce verdi dei fiumi che appartengono alla storia della città, fin dalle sue origini.

Come risulta sotto gli occhi di tutti, i “nastri verdi” costituiti dal Calore, dal Sabato e dai torrenti “minori” (San Nicola, Serretelle ed altri valloni), sono abbandonati, ignorati, deturpati, abusati!

In passato, invece, i fiumi costituivano la RICCHEZZA della città per le molteplici attività economiche, domestiche e ricreative.

Oggi, purtroppo, la loro funzione è degradata alla raccolta dei reflui urbani, allo sversamento di rifiuti di vario genere. I nostri meravigliosi corsi d'acqua si sono tramutati in maleodoranti e malsani rifugi per la fauna (dalle zanzare ai cinghiali). Si assiste a sporadici ed isolati interventi di “messa in sicurezza” o di “riqualificazione”, senza un progetto unitario né una visione strutturata e ragionata, magari condivisa, della risorsa dei fiumi e in particolare degli aspetti naturalistici.

L’Associazione WWF Sannio "da anni collabora con altre realtà associative a Benevento a difesa della natura dei fiumi, cercando sempre il dialogo e la condivisione delle iniziative con le diverse amministrazioni che hanno competenza sui fiumi (Comune, Provincia, Genio Civile, Autorità di Bacino, eccetera). Si ricordano qui ad esempio la ultradecennale interlocuzione con il Comune di Benevento per la realizzazione dei depuratori delle acque reflue ed il progetto “Adotta un fiume”, teso a salvaguardare il tratto urbano del fiume Sabato che attraversa Benevento.

Questo progetto si sposa alla perfezione con le finalità di Urban Nature: negli anni, infatti, oltre ad analizzare le acque del fiume, a ripopolare la fauna acquatica e ad organizzare attività di pulizia delle sponde, si è tentato di avvicinare la Comunità alla Natura. Ma la città se ne cura abbastanza?"

Se ne discuterà sabato 7 ottobre presso la sede dell’Associazione Io X Benevento APS, partner di “Adotta un fiume” nell’ex edificio scolastico “S. Modesto uno” in via Firenze, 19 - piazza S. Modesto, dopo una passeggiata lungo il fiume Sabato, osservando gli uccelli che hanno ripreso a popolare il corridoio naturale creatosi lungo il fiume (si allega locandina con programma).