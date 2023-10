Arco di Traiano domenica si illuminerà di blu turchese e lunedì di verde L'iniziativa per la Giornata internazionale della dislessia e lunedì per sindromi Pandas Pans

Domenica 8 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della dislessia, l’Arco di Traiano si illuminerà di blu turchese per sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento. Il Comune di Benevento ha infatti aderito all'iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Dislessia e coordinata dall’Osservatorio Internazionale della Dislessia e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (OIDEA) a sostegno della campagna per il riconoscimento ufficiale dell’8 ottobre come Giornata mondiale della dislessia.

Lunedì 9 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi Pandas Pans, l’Arco di Traiano si illuminerà invece di verde. Il Comune di Benevento ha infatti aderito anche all’iniziativa promossa dall’ l’Associazione Genitori Pans Pandas Bge ODV per diffondere la conoscenza della Pans Pandas e migliorare la qualità della vita dei bambini che ne sono affetti.