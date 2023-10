Prevenzione a Benevento: domenica visite ed ecografie gratuite al seno Dalle 9 alle 13 con l'ambulatorio mobile in corso Garibaldi

Nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione, Sannio Donna Odv organizza per domenica 8 ottobre, dalle 9,00 alle 13,00 a Benevento, Corso Garibaldi, in prossimità del Palazzo della Prefettura, una mattinata di visite ed ecografie gratuite al seno.

Sarà presente il poliambulatorio medico della locale C.R.I., all’interno del quale opererà come volontario il dr. Luciano Palladino, direttore f.f. UOC di senologia dell’A.O. San Pio. Le prestazioni verranno effettuate in base all’ordine di arrivo ed in numero compatibile con il tempo dedicato all’iniziativa.