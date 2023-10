Mastella riceve una delegazione di visitatori bolognesi Gli hanno donato una targa in cui hanno elogiato le sue qualità politiche

Nella matinata di ieri il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto a Palazzo Mosti una delegazioni di giovani visitatori, dalla città di Bologna. Ogni anno, in un singolare tour per la Penisola, visitano un capoluogo e quest'anno, dopo aver visitato lo scorso anno Lecco, hanno scelto Benevento.

Dopo un colloquio con il Sindaco sulla città e le sue bellezze storico-artistiche, gli hanno donato una targa in cui hanno elogiato le sue qualità politiche e la sua pluriennale storia da protagonista della vita politico-istituzionale italiana.