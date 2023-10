Manovre di disostruzione, medici in piazza anche a Benevento L'evento Simeup per illustrare ai genitori come intervenire in caso di emergenza

Anche a Benevento medici in piazza questa mattina per insegnare le manovre antisoffocamento e il massaggio cardiaco ai cittadini con attenzione, in particolare, ai più piccoli. Questa mattina l'evento in piazza Roma nell'ambito della giornata nazionale “Le manovre per la vita”, promossa dalla società italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (Simeup). Iniziativa realizzata in collaborazione con Comune, Croce Rossa, Rotary club e la Federazione Italiana Medici Pediatri di Benevento.

Numerosi i genitori con bambini che hanno assistito alle dimostrazioni pratiche proposte dagli specialisti, a cui è stato possibile rivolgersi per chiedere informazioni utili su come comportarsi in situazioni di emergenza.

“La Simeup nazionale è da anni impegnata su questo fronte”, ha spiegato a margine dell'evento la dottoressa Antonella Casani, pediatra istruttore nazionale Simeup ricordando l'importanza di “sensibilizzare i laici ovvero i genitori, la popolazione, non i sanitari che queste manovre già le conoscono, a far sì che imparino semplici tecniche affinché di fronte a corpo estraneo nei bambini possano intervenire salvando una vita. I tempi in questi casi sono cruciali”.

L'obiettivo: promuovere la prevenzione

E sono stati tanti, come detto, i genitori che hanno assistito alle dimostrazioni: “Tantissimi genitori soprattutto con bambini piccoli, ma è una giornata che non può essere limitata a un giorno all'anno – precisa l'esponente Simeup - ma che bisognerebbe ripetere regolarmente”.

Presente all'iniziativa anche l'assessore Alessandro Rosa: “Una bellissima manifestazione e da medico sono contento di divulgare sempre queste procedure, perché è giusto che tutti imparino le manovre di disostruzione sia sull'adulto sia sul bambino”.