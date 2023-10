Cgil: Adelmo Cervi martedì a Benevento Dopo la manifestazione di Roma, l'incontro nel Sannio con Valle, Americo Ciervo e Angelo Bosco

Dopo la partecipazione alla Manifestazione nazionale “La via Maestra”, a Benevento saremo di nuovo in piazza martedì 10 a ricordare la “storia, la nostra storia, la storia della democrazia italiana, a ricordare chi ha dato la vita per riscattare l'Italia dal fascismo fino al sacrificio supremo”. Così in una nota della Cgil sannita che annuncia per martedì 10 ottobre, ore 17.30, presso il Salone “Di Vittorio” della sede provinciale “ospiteremo, nell’apposito Convegno pubblico, Adelmo Cervi. Ravviveremo la nostra memoria e rafforzeremo la nostra volontà di difendere i valori della Costituzione italiana, nata dalla Resistenza partigiana, il nostro intento di lottare per l’uguaglianza dei cittadini e la crescita equilibrata di tutto il paese, per la giustizia sociale e per l’abolizione dei tanti squilibri sociali e economici, territoriali, generazionali e di genere”.

Interverranno anche Luciano Valle, segretario generale CGIL Benevento, Americo Ciervo e Angelo Bosco, rispettivamente presidente Anpi provinciale Benevento e presidente della sezione Anpi della Cgil Benevento.